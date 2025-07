De Tweede Kamer onderbreekt het zomerreces voor een commissiedebat over de humanitaire situatie in Gaza. Een meerderheid steunde dinsdag een verzoek daartoe van SP-Kamerlid Sarah Dobbe, melden meerdere Kamerleden. Wanneer het debat precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk, omdat VVD en CDA eerst meer informatie van de Europese Commissie en het kabinet willen.