TEL AVIV (ANP/RTR) - Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden nadat Nederland had aangekondigd dat het inreisverboden wil opleggen aan twee extremistische Israëlische ministers, melden Israëlische media. Nederland had ook al de Israëlische ambassadeur ontboden om hem te vertellen dat Israël meer humanitaire hulp moet toelaten in de Gazastrook.