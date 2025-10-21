Israël ontvangt nieuwe lichamen van Hamas

JERUZALEM (ANP/RTR/DPA) - Israël heeft opnieuw lichamen in ontvangst genomen die volgens Hamas van overleden gijzelaars zijn. Hulporganisatie Rode Kruis haalde de stoffelijke resten op in de Gazastrook. Als wordt bevestigd dat de twee lichamen inderdaad van Israëlische gijzelaars zijn, moet Hamas hierna nog dertien lichamen overdragen.

De overdracht van de lichamen vindt plaats in het kader van de vredesdeal van de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder waren alle levende gijzelaars al vrijgelaten en is een bestand afgekondigd. Israëlische troepen in de Gazastrook hebben zich deels teruggetrokken.