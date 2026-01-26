Israël opent grens pas na zoektocht lichaam laatste gijzelaar

JERUZALEM (ANP) - Israël zal de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte pas weer openstellen als de zoektocht naar het lichaam van de laatste Israëlische gijzelaar is voltooid. Dat meldde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu zondagavond laat.

De heropening van de grenspost is onderdeel van het plan voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas uit oktober, maar Israël stelde de voorwaarde dat alle levende gijzelaars die door Hamas werden vastgehouden terug zouden keren, en dat de militante organisatie een uiterste inspanning zou leveren om de lichamen van overleden gijzelaars te lokaliseren en over te brengen.

Het lichaam van één gijzelaar, Ran Gvili, is nog niet terecht. Zondag zochten Israëlische strijdkrachten op een begraafplaats in het noorden van Gaza. In het statement wordt gesproken over een actie waarbij alle informatie wordt uitgeput die kan leiden naar het lichaam van Gvili. Als de operatie is voltooid, zal de grenspost worden geopend, aldus het kantoor van Netanyahu.