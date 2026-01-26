ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël opent grens pas na zoektocht lichaam laatste gijzelaar

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 1:21
anp260126001 1
JERUZALEM (ANP) - Israël zal de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte pas weer openstellen als de zoektocht naar het lichaam van de laatste Israëlische gijzelaar is voltooid. Dat meldde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu zondagavond laat.
De heropening van de grenspost is onderdeel van het plan voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas uit oktober, maar Israël stelde de voorwaarde dat alle levende gijzelaars die door Hamas werden vastgehouden terug zouden keren, en dat de militante organisatie een uiterste inspanning zou leveren om de lichamen van overleden gijzelaars te lokaliseren en over te brengen.
Het lichaam van één gijzelaar, Ran Gvili, is nog niet terecht. Zondag zochten Israëlische strijdkrachten op een begraafplaats in het noorden van Gaza. In het statement wordt gesproken over een actie waarbij alle informatie wordt uitgeput die kan leiden naar het lichaam van Gvili. Als de operatie is voltooid, zal de grenspost worden geopend, aldus het kantoor van Netanyahu.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading