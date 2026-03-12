Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

De olieprijs is donderdag in de Aziatische handel opnieuw boven de 100 dollar per vat gestegen, terwijl de oorlog met Iran verder escaleert en Teheran bepaald niet verslagen is. Brent-olie tikte circa 100,6 dollar aan nadat opnieuw meerdere schepen in de Golfregio waren geraakt en olie ‑infrastructuur onder vuur lag. In de buurt van de Iraakse havenstad Basra werden twee olietankers getroffen; verderop werd een containerschip geraakt bij Dubai; bemanningen zijn geëvacueerd.

De spanningen lopen tegelijk op door Israëlische aanvallen op Iraanse en Libanese doelen, waaronder nachtelijke luchtaanvallen op Beiroet. Beurzen in Azië en de futures in Europa en de VS kleuren rood, terwijl de dollar sterker wordt en rentes licht oplopen. Ondanks een recordvrijgave van strategische olievoorraden zien analisten het risico toenemen dat de olieprijs langere tijd hoog blijft als de oorlog zich voortsleept. Het voornemen van Iran is de olieprijs naar 200 dollar te krijgen. Ze zijn op weg.