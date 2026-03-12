Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

Een Iraanse drone heeft in de nacht van woensdag op donderdag een toren in Dubai geraakt. Volgens de autoriteiten in het emiraat ging het om een drone die op een gebouw in de buurt van Creek Harbour was gevallen. Hulpdiensten zouden de "kleine" brand hebben geblust en er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de Iraanse staatszender IRIB ging het om een aanval met een precisiedrone en hielden Amerikaanse soldaten zich schuil in de toren.

Twee olietankers zijn in Iraakse wateren aangevallen, waarna op beide schepen brand uitbrak. Het gaat om tankers met Iraakse olie aan boord. Een tanker vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, de ander onder de vlag van Malta.

Iraanse boten vol explosieven hebben mogelijk de olietankers geraakt, meldt persbureau Reuters op basis van voorlopig onderzoek door Iraakse veiligheidsfunctionarissen.

Er is zeker één dode gevallen. 38 bemanningsleden zijn gered en geëvacueerd, terwijl een zoektocht naar vermisten nog gaande is, meldt een Iraakse functionaris. Door de aanval zijn activiteiten in Iraakse oliehavens opgeschort.