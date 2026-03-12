ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

Samenleving
door Redactie
donderdag, 12 maart 2026 om 6:24
bijgewerkt om donderdag, 12 maart 2026 om 6:49
GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci
Een Iraanse drone heeft in de nacht van woensdag op donderdag een toren in Dubai geraakt. Volgens de autoriteiten in het emiraat ging het om een drone die op een gebouw in de buurt van Creek Harbour was gevallen. Hulpdiensten zouden de "kleine" brand hebben geblust en er zijn geen gewonden gevallen.
Volgens de Iraanse staatszender IRIB ging het om een aanval met een precisiedrone en hielden Amerikaanse soldaten zich schuil in de toren.
Twee olietankers zijn in Iraakse wateren aangevallen, waarna op beide schepen brand uitbrak. Het gaat om tankers met Iraakse olie aan boord. Een tanker vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, de ander onder de vlag van Malta.
Iraanse boten vol explosieven hebben mogelijk de olietankers geraakt, meldt persbureau Reuters op basis van voorlopig onderzoek door Iraakse veiligheidsfunctionarissen.
Er is zeker één dode gevallen. 38 bemanningsleden zijn gered en geëvacueerd, terwijl een zoektocht naar vermisten nog gaande is, meldt een Iraakse functionaris. Door de aanval zijn activiteiten in Iraakse oliehavens opgeschort.

Lees ook

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergistenNYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten
Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagenOlie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen
Trump wil uit de oorlog – maar durft de uitknop niet in te drukkenTrump wil uit de oorlog – maar durft de uitknop niet in te drukken
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

157004885_m

Wat geven we gemiddeld uit aan een verjaardagscadeau? Dit zijn de ongeschreven regels

Loading