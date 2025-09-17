Israël opent nieuwe vluchtroute voor bewoners Gaza-Stad

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt een nieuwe tijdelijke vluchtroute te openen waar bewoners van Gaza-Stad gebruik van kunnen maken. De aankondiging komt een dag nadat Israël het grondoffensief in Gaza is gestart.

Tot nu toe konden bewoners alleen vluchten via een kustweg die naar het district Al-Mawasi leidt, waar volgens Israël een humanitaire zone ligt. De tijdelijke extra route is de belangrijkste weg tussen het noorden en zuiden van de Gazastrook. Volgens een Israëlische woordvoerder kunnen Palestijnen hier 48 uur gebruik van maken, vanaf woensdag 11.00 uur Nederlandse tijd tot en met vrijdag.

Israël heeft Palestijnen opgeroepen te vertrekken. Volgens de Israëlische krijgsmacht hebben meer dan 350.000 mensen dat tot nu toe gedaan. Een veel groter aantal inwoners zou zijn achtergebleven. Eind augustus meldden de Verenigde Naties dat er ongeveer een miljoen mensen wonen in Gaza-Stad en omgeving.