ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël opent nieuwe vluchtroute voor bewoners Gaza-Stad

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:01
anp170925091 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt een nieuwe tijdelijke vluchtroute te openen waar bewoners van Gaza-Stad gebruik van kunnen maken. De aankondiging komt een dag nadat Israël het grondoffensief in Gaza is gestart.
Tot nu toe konden bewoners alleen vluchten via een kustweg die naar het district Al-Mawasi leidt, waar volgens Israël een humanitaire zone ligt. De tijdelijke extra route is de belangrijkste weg tussen het noorden en zuiden van de Gazastrook. Volgens een Israëlische woordvoerder kunnen Palestijnen hier 48 uur gebruik van maken, vanaf woensdag 11.00 uur Nederlandse tijd tot en met vrijdag.
Israël heeft Palestijnen opgeroepen te vertrekken. Volgens de Israëlische krijgsmacht hebben meer dan 350.000 mensen dat tot nu toe gedaan. Een veel groter aantal inwoners zou zijn achtergebleven. Eind augustus meldden de Verenigde Naties dat er ongeveer een miljoen mensen wonen in Gaza-Stad en omgeving.
loading

POPULAIR NIEUWS

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-520486798

Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

anp160925237 1

Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

181290627_m

Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

anp160925191 1

Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

Loading