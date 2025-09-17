FNV: politiek moet beter voor gevangenismedewerkers zorgen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV roept de politiek en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op om dringend actie te ondernemen na de "zeer ernstige incidenten" waarbij vier gevangenismedewerkers slachtoffer werden van aanslagen en ernstige mishandeling.

In augustus gingen explosieven af bij de woningen van drie medewerkers. Een van hen raakte gewond. Bij het huis van een ander werd een dag later ook brand gesticht. In dezelfde maand is een gevangenismedewerker buiten de inrichting geslagen met een honkbalknuppel.

"De politiek is aan zet", vindt Marcelle Buitendam, vakbondsbestuurder van FNV Overheid. Zij vindt dat er meer geld naar het gevangeniswezen moet. Politici moeten zich inzetten "om beter voor medewerkers van inrichtingen te zorgen", zegt zij.

FNV staat in nauw contact met de DJI, aldus Buitendam. "Die geeft aan dat er aangifte is gedaan." FNV wil dat de daders "op geen enkele wijze voor strafvermindering in aanmerking komen en dat voor de incidenten de hoogste straffen moeten gelden".