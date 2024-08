Israël: Palestijnse militanten gedood bij aanval op school

TEL AVIV (ANP/AFP) - Volgens het Israëlische leger zijn minstens negentien Palestijnse militanten gedood bij de aanval op een school in Gaza-Stad. Eerder zei het leger al dat strijders van Hamas en Islamitische Jihad zich schuilhielden in de school.

"Op dit moment kan worden bevestigd dat minstens negentien terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad zijn uitgeschakeld", aldus het leger in een verklaring. Volgens de strijdkrachten werden vanuit een commandocentrum op het terrein van de school aanvallen op Israël gepland. Het leger zegt in de verklaring dat "er geen ernstige schade is toegebracht aan het terrein".

Volgens reddingswerkers kwamen bijna honderd mensen om het leven door de aanval. Internationaal is er veel kritiek geuit op het geweld. Onder meer Nederland heeft de aanval veroordeeld.