Israël raadt bevolking zuidelijke wijken Beiroet aan weg te gaan

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft iedereen in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet opgedragen er weg te gaan. Talrijke mensen zijn meteen op de vlucht geslagen, meldt het Franse persbureau AFP.

De wijken waren vaak doelwit van Israëlische aanvallen. In het dichtbevolkte deel van de Libanese hoofdstad wonen veel sjiitische Libanezen die aanhangers zijn van de sjiitische beweging Hezbollah.

Woensdag droeg het leger van Israël de bevolking van het zuidelijkste deel van Libanon op naar het noorden te vertrekken, over de rivier de Litani. Israël is donderdag bezig met de derde achtereenvolgende dag van aanvallen op Libanon na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran. Hezbollah krijgt veel steun uit Teheran en de beweging staat achter het overwegend sjiitische Iran nu het wordt aangevallen door Israël en de VS.