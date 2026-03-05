Verdediging van Klaas Otto wraakt rechtbank in ontnemingszaak

BREDA (ANP) - De verdediging heeft donderdag de rechtbank in Breda gewraakt in een ontnemingsprocedure tegen Klaas Otto (58). Otto meent dat de rechtbank vooringenomen is en wil daarom andere rechters. De wraking volgde nadat de rechtbank het horen van een getuige had afgewezen.

Het Openbaar Ministerie wil van de oprichter van motorclub No Surrender bijna 1,9 miljoen euro afpakken en begon hiervoor in 2020 een procedure. Het geld is volgens justitie niet op een legale wijze verdiend. Een speciale wrakingskamer buigt zich donderdagmiddag over de wraking.

Otto werd woensdagavond met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen, meldden zijn advocaten donderdag aan het begin van de zitting. De verdediging had daarom gevraagd de zaak uit te stellen.

Klaas Otto werd in 2022 in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor het leiden van het inmiddels verboden No Surrender. Bij het gerechtshof in Den Haag loopt nog een zaak die draait om witwassen, afpersing en bedreiging. Otto werd daarvoor in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel.