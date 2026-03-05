Minister wil herbeoordeling van rapport over moslimjongeren

DEN HAAG (ANP) - Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) wil een herbeoordeling van een rapport over discriminatie van moslimjongeren dat een aantal weken geleden verscheen. Reden is berichtgeving van Trouw, waaruit blijkt dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling.

Het onderzoek werd gedaan door het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Dat platform krijgt subsidie van het ministerie voor onderzoek. ISN Academie, een onderdeel van de Turks-Nederlandse organisatie Islamitische Stichting Nederland, betaalde in het geval van de studie naar moslimjongeren ook mee.

Nu blijkt dat de directeur van ISN Academie getrouwd is met de onderzoeker van KIS die bij de studie over moslimjongeren betrokken was. Dit was niet bekend bij het ministerie, aldus Aartsen. Ook het ANP schreef over het rapport.

Naast een herbeoordeling wil Aartsen (VVD) ook dat KIS financieel onderzoek laat doen naar de studie en naar hoe KIS omgaat met integriteit.