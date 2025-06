Israël: raketopslag in het westen van Iran getroffen

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft bij een aanval op het westen van Iran een ondergrondse raketopslag in de stad Khorramabad getroffen, zei het Israëlische leger zaterdag.

"Dit is een belangrijke locatie die in het verleden zelfs te zien was in een propagandavideo van het Iraanse regime", vertelde een legerwoordvoerder tegen journalisten. "Hooggeplaatste functionarissen die verbonden waren aan de locatie zijn ook geëlimineerd." Volgens het leger waren er op het terrein opslagtunnels voor raketten en meerdere lanceerschachten.

Iraanse media meldden zaterdag aanvallen op de provincie Lorestan, waar Khorramabad ligt.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zaterdag in een toespraak dat het vermogen van Iran om ballistische raketten af te vuren een van de redenen is om dat land aan te vallen.