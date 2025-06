VK stuurt gevechtsvliegtuigen naar Midden-Oosten

LONDEN (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk verplaatst gevechtsvliegtuigen en andere militaire middelen naar het Midden-Oosten, maakte de Britse premier Keir Starmer zaterdag bekend. Londen nam dat besluit te midden van het escalerende conflict tussen Iran en Israël.

"We verplaatsen middelen naar de regio, waaronder straaljagers, en dat is voor noodondersteuning" zei Starmer tegen journalisten. Sinds Israël vrijdag begon met aanvallen uit te voeren op Iran heeft Starmer gepraat met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump. "Onze constante boodschap is de-escaleren", zei Starmer.

Het Verenigd Koninkrijk heeft al gevechtsvliegtuigen in het Midden-Oosten als onderdeel van een operatie om dreigingen in Irak en Syrië tegen te gaan.