Israël roept Gaza-onderhandelingsteam terug voor overleg

DOHA/JERUZALEM/BEIROET (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische delegatie die in Qatar onderhandelt over een eventueel staakt-het-vuren in de Gazastrook is teruggeroepen naar Israël voor nader overleg. Dat gebeurde nadat de Israëli's via bemiddelaars een antwoord hadden ontvangen van de Palestijnse beweging Hamas op een voorstel tot een bestand.

Israëlische media melden dat een aanwezige functionaris heeft gezegd dat "het antwoord van Hamas beter is dan de vorige keer" en dat het wordt bestudeerd. Maar er zijn nog veel zaken te overbruggen, aldus betrokken Israëli's.

Vertegenwoordigers van Israël en Hamas zijn sinds 6 juli in Doha (Qatar) voor indirecte besprekingen over de Gazastrook. Qatar, Egypte en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff bemiddelen.

Voorstel

Het huidige voorstel gaat, net als bij eerdere pogingen een staakt-het-vuren te regelen, over een bestand, de vrijlating van Israëlische gijzelaars en van Palestijnse gevangenen, de terugtrekking van Israëlische militairen en de humanitaire hulpverlening.

Een vooraanstaand lid van Hamas verweet Israël dat het de totstandkoming van een akkoord vertraagt. Maar hij zei dat het mogelijk is dat er binnen enkele dagen toch een akkoord wordt gesloten. Hamas heeft volgens hem ook garanties geëist dat Israël de aanvallen niet hervat na een bestand van zestig dagen, als er dan geen overeenstemming is over wat er in de volgende periode moet gebeuren.