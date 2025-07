Heineken keert terug in schappen Jumbo na akkoord over prijzen

VEGHEL (ANP) - Heineken-bieren keren terug in de supermarktschappen van Jumbo. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over de inkoop na stroeve prijsonderhandelingen. Dat bevestigt een woordvoerster van Jumbo na berichtgeving van vakmedium Distrifood. De impasse tussen de bierbrouwer en de supermarktketen leidde eerder zelfs tot een kort geding.

Heineken verkoopt naast het gelijknamige biermerk ook bier van de merken Amstel, Desperados en Birra Moretti. "Klanten kunnen binnen enkele weken weer uit het hele assortiment van Heineken kiezen bij Jumbo", laat de Jumbo-woordvoerster weten.

Jumbo had eerder besloten te stoppen met de inkoop omdat de prijsonderhandelingen niet wilden vlotten. Liefhebbers van de Heineken-bieren liepen als gevolg daarvan tegen lege schappen aan. Heineken spande uiteindelijk een kort geding aan tegen Jumbo. De rechter oordeelde in mei echter dat de supermarktketen niet kon worden verplicht de bieren direct weer in de schappen te leggen.