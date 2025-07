Tesla onderuit op Wall Street na flinke winstdaling

Tesla behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York met een verlies van 9 procent. De elektrische-autofabrikant boekte afgelopen kwartaal flink minder winst. Tesla maakte eerder al bekend in het tweede kwartaal ruim 13 procent minder auto's te hebben verkocht. Het bedrijf lijdt onder meer onder de ophef rond topman Elon Musk. Hij financierde de verkiezingscampagne van Donald Trump en sneed als adviseur van het Witte Huis fors in overheidsuitgaven. Inmiddels hebben Musk en Trump ruzie.

Alphabet won daarentegen ruim 3 procent. Het moederbedrijf van Google wist de kwartaalwinst opnieuw flink op te voeren. Het techconcern profiteerde van de groei van de bekende zoekdienst en de clouddiensten. Topman Sundar Pichai sprak van een "uitstekend kwartaal" met sterke groei in alle onderdelen. "We lopen voorop in AI en brengen in een ongelooflijk tempo nieuwe producten uit. AI heeft een positieve impact op elk deel van onze activiteiten."

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent lager op 44.372 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 6367 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 21.085 punten.

De S&P 500 en de Nasdaq sloten woensdag op nieuwe recordniveaus dankzij de handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Japan. Die deal voedt de hoop dat ook de Europese Unie voor de deadline van 1 augustus een akkoord met Washington kan bereiken.

Op politiek vlak meldde het Witte Huis dat president Trump donderdag een bezoek zal brengen aan de Federal Reserve, waarmee hij zijn druk op Fed-voorzitter Jerome Powell opvoert. Het is de eerste keer in bijna twintig jaar dat een Amerikaanse president een officieel bezoek brengt aan de centrale bank. Trump heeft al langer kritiek op Powell. Hij wil dat de Fed de rente verlaagt en dat Powell opstapt.

Techconcern IBM zakte bijna 9 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht. Dow kelderde x procent. Het chemieconcern leed in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vijf jaar verlies als gevolg van de onzekerheid rond de tarieven van Trump.

American Airlines daalde meer dan 9 procent. De luchtvaartmaatschappij gaf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal en waarschuwde voor een mogelijk verlies in het hele jaar.