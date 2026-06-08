Israël sluit grensovergangen Gaza na aanval Iran

JERUZALEM (ANP) - In reactie op de raketaanvallen vanuit Iran, heeft Israël grensovergangen naar de Gazastrook gesloten. Het gaat om een "veiligheidsmaatregel", staat in een verklaring van overheidsinstantie COGAT, die onder meer de toegang tot Gaza coördineert.

Het betreft onder meer de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte en de zuidelijke overgang Kerem Shalom tussen Israël en Gaza. COGAT stelt dat de maatregel geen gevolgen heeft voor de humanitaire situatie in het gebied. De instantie zegt de internationale hulpgemeenschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Internationale hulporganisaties waarschuwen geregeld voor de nog steeds precaire situatie voor de ongeveer twee miljoen inwoners van Gaza. Velen van hen wonen in overvolle tentenkampen in het tijdens de oorlog grotendeels verwoeste gebied.