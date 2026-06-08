Premier Armenië claimt met zijn partij verkiezingsoverwinning

JEREVAN (ANP) - De Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft de overwinning uitgeroepen bij de parlementsverkiezingen. Tijdens een persconferentie in de nacht van zondag op maandag noemde Pasjinjan de overwinning van zijn partij Burgercontract een "historische zege".

De persconferentie volgde op de bekendmaking van de eerste uitslagen door de Armeense kiescommissie. De regeringspartij stond toen op 54,5 procent van de stemmen, tegenover 21,9 procent voor grootste rivaal Sterk Armenië.

Pasjinjan heeft in de afgelopen jaren meer afstand genomen van oude bondgenoot Rusland en toenadering gezocht tot de Europese Unie. Dit tot onvrede van het Kremlin, dat in de aanloop naar de verkiezingen handelsrestricties oplegde. Pasjinjan zei zondag na het uitbrengen van zijn stem dat het slechts ging om "een zakelijke kwestie" en dat er bij de verkiezingen geen sprake was van een keuze tussen Rusland en het Westen.