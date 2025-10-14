Israël staat helft van afgesproken aantal hulptrucks toe in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israël gaat vanaf woensdag dagelijks driehonderd vrachtwagens met humanitaire hulp toelaten in de Gazastrook. Dat heeft het Israëlische COGAT, de defensieorganisatie die de noodhulp coördineert, laten weten aan de Verenigde Naties. Het is slechts de helft van wat Israël eerder beloofde.

Volgens COGAT wordt de levering van hulpgoederen beperkt omdat "Hamas de afspraken over de overdracht van de lichamen van gijzelaars heeft geschonden", staat in een memo die is ingezien door persbureau Reuters. Israëlische media schreven eerder ook al dat om diezelfde reden de grensovergang bij Rafah voorlopig gesloten blijft voor burgers. Israël laat sowieso nog geen brandstof en gas toe in Gaza, behalve in speciale gevallen.

Hamas heeft eerder vier lichamen van gijzelaars vrijgegeven en kondigde aan dat dinsdagavond nog eens te doen. Maar volgens de militante beweging zijn nog niet alle overblijfselen getraceerd, dus kan het lang duren voordat die worden overgedragen.