Israël: Trump vraagt om gratie voor Netanyahu in brief

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een presidentieel pardon krijgt. Trump heeft een officiële brief gestuurd met die boodschap, zegt het kantoor van de Israëlische president. Netanyahu staat terecht in meerdere corruptiezaken, omdat hij onder meer dure cadeaus zou hebben ontvangen van rijke Israëliërs.

Trump zou in de brief hebben gezegd het Israëlische rechtssysteem te respecteren, maar de zaak ook een "politieke, onrechtvaardige vervolging" hebben genoemd.

Trump zei vorige maand tijdens een toespraak in het Israëlische parlement ook al dat hij vond dat president Isaac Herzog gratie moet verlenen aan Netanyahu. "Ik bedoel, sigaren en champagne, wat maakt het uit", zei hij, doelend op de cadeaus die Netanyahu zou hebben ontvangen.

Het corruptieproces loopt sinds 2020 en zittingen zijn al meerdere keren uitgesteld. Netanyahu ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan.