ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël: Trump vraagt om gratie voor Netanyahu in brief

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 13:00
anp121125125 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een presidentieel pardon krijgt. Trump heeft een officiële brief gestuurd met die boodschap, zegt het kantoor van de Israëlische president. Netanyahu staat terecht in meerdere corruptiezaken, omdat hij onder meer dure cadeaus zou hebben ontvangen van rijke Israëliërs.
Trump zou in de brief hebben gezegd het Israëlische rechtssysteem te respecteren, maar de zaak ook een "politieke, onrechtvaardige vervolging" hebben genoemd.
Trump zei vorige maand tijdens een toespraak in het Israëlische parlement ook al dat hij vond dat president Isaac Herzog gratie moet verlenen aan Netanyahu. "Ik bedoel, sigaren en champagne, wat maakt het uit", zei hij, doelend op de cadeaus die Netanyahu zou hebben ontvangen.
Het corruptieproces loopt sinds 2020 en zittingen zijn al meerdere keren uitgesteld. Netanyahu ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading