Tientallen vermist na kapseizen migrantenboot bij Libië

woensdag, 12 november 2025 om 12:57
TRIPOLI (ANP/AFP) - Bij het kapseizen van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn vermoedelijk tientallen mensen omgekomen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn 42 mensen vermist. De VN-organisatie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven zijn.
De boot sloeg vorige week al om, meldde de IOM. Er konden zeven mensen gered worden. Zij hadden zes dagen rondgedreven na het ongeluk.
29 van de vermisten zijn Soedanees. De rest komt uit Somalië, Kameroen en Nigeria.
Op de Middellandse Zee komen vaker dodelijke bootongelukken voor met migranten. Volgens de IOM zijn daar dit jaar al meer dan duizend doden gevallen. De organisatie roept op tot meer mogelijkheden voor legale en veilige migratie, zodat mensen niet de gevaarlijke oversteek hoeven te maken.
