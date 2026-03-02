ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël valt doelwitten van Hezbollah over heel Libanon aan

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 5:50
anp020326030 1
JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Het Israëlische leger is begonnen met aanvallen op doelen van Hezbollah in heel Libanon. In de zuidelijke voorsteden van de Libanese hoofdstad Beiroet, een bolwerk van de militie, waren explosies te horen.
Het Israëlische leger zegt de aanvallen uit te voeren als vergelding voor een eerdere raketaanval van Hezbollah op Israël. Volgens het leger opereert Hezbollah, een bondgenoot van Iran, "onder auspiciën van het Iraanse terroristische regime" en is de organisatie verantwoordelijk voor de verdere escalatie.
Eerder meldde het Israëlische leger beschietingen vanuit Libanon. Hezbollah had al zijn solidariteit uitgesproken met Iran na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op de Islamitische Republiek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

Loading