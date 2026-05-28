VS leggen sancties op aan Iraanse autoriteit Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De VS hebben sancties opgelegd aan de Persian ⁠Gulf ‌Strait Authority, de instantie die Iran heeft opgericht om de Straat van Hormuz te beheren. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën woensdag bekend.

Volgens Washington gebruikt de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) de instantie om geld te verdienen aan schepen die door de Straat van Hormuz varen. De Amerikanen spreken van "illegale tolheffingen" en schepen die gedwongen worden "Iraanse aanwijzingen op te volgen in ruil voor een veilige doorgang".

In de praktijk betekenen de sancties dat mogelijke bezittingen van deze organisatie in de VS geblokkeerd zullen worden. Ook personen of bedrijven die met deze autoriteit zakendoen, kunnen sancties krijgen, aldus het ministerie van Financiën.