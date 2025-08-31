Israël valt Hezbollah-locatie aan in Libanon

BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Het Israëlische leger meldde zondag dat het een aanval heeft uitgevoerd in Libanon op een locatie waar Hezbollah actief was.

"Kort geleden heeft het Israëlische leger militaire infrastructuur aangevallen, waaronder ondergrondse infrastructuur, op een terrein van Hezbollah waar militaire activiteit werd vastgesteld", aldus de Israëlische strijdkrachten. De aanval vond plaats nabij het kruisvaarderskasteel Beaufort.

Er zijn tot dusver geen slachtoffers gemeld. Inwoners vertelden enorme explosies te hebben waargenomen tijdens de aanvallen.

Israël en Hezbollah kwamen eind november een staakt-het-vuren overeen, maar beide partijen beschuldigen elkaar van schendingen.