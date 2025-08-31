ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël valt Hezbollah-locatie aan in Libanon

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 10:06
anp310825057 1
BEIROET (ANP/AFP/DPA) - Het Israëlische leger meldde zondag dat het een aanval heeft uitgevoerd in Libanon op een locatie waar Hezbollah actief was.
"Kort geleden heeft het Israëlische leger militaire infrastructuur aangevallen, waaronder ondergrondse infrastructuur, op een terrein van Hezbollah waar militaire activiteit werd vastgesteld", aldus de Israëlische strijdkrachten. De aanval vond plaats nabij het kruisvaarderskasteel Beaufort.
Er zijn tot dusver geen slachtoffers gemeld. Inwoners vertelden enorme explosies te hebben waargenomen tijdens de aanvallen.
Israël en Hezbollah kwamen eind november een staakt-het-vuren overeen, maar beide partijen beschuldigen elkaar van schendingen.
Vorig artikel

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

Volgend artikel

Man overleden na aanval door twee honden in Rotterdam

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-10333488

De dikte van je nek verraadt je gezondheid

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

104387261 l normal none

5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

ANP-517005054

Sportkleding komt vaak stinkend uit de was: zo los je dat op

anp300825137 1

Houthi's zweren wraak op Israël na dood premier