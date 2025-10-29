Israël verbiedt Rode Kruis 'onwettige strijders' in cel medisch te helpen

Israël staat niet toe dat het Rode Kruis hulp biedt aan gedetineerde Palestijnen die het land ziet als "onwettige strijders". Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Israel Katz. "Ik heb geen twijfel dat het bezoek van het Rode Kruis aan terroristen in gevangenissen serieuze schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid. De veiligheid van de staat en onze burgers staat op de eerste plaats", zei Katz.

De term "onwettige strijder" verwijst naar een wet die al sinds 2002 van kracht is in Israël en die onderscheid maakt tussen welke gedetineerde doorgaat voor krijgsgevangene en wie niet. Israël gebruikt de wet om "onwettige strijders" voor onbepaalde tijd vast te zetten.

Volgens mensenrechtenorganisaties zaten er tot het ingaan van het bestand met Hamas op 8 oktober circa 2700 Palestijnen vast op grond van de wet.

Critici hekelen de wet, omdat deze volgens hen wordt aangewend om mensen zonder eerlijk proces of officiële verdenking te arresteren.