Veertiende editie Amsterdam Light Festival in teken nalatenschap

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 12:23
AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam wordt van 27 november tot en met 18 januari weer verlicht door een twintigtal lichtkunstwerken tijdens Amsterdam Light Festival. Tijdens de aankomende veertiende editie is het thema Legacy, nalatenschap.
"Legacy gaat over grootse historische en klimatologische gebeurtenissen die hun invloed lang doen gelden, maar ook over het voortbestaan van familietradities en gedeelde herinneringen en gewoonten", aldus de organisatie. Zo is er het Whale Fall van de Australische kunstenaar Xinyi Wang. "Een imposant walvisskelet dat ons uitnodigt stil te staan bij de natuurlijke cyclus van leven en dood en onze menselijke impact op het ecosysteem van de zee."
De route loopt door het centrum van Amsterdam, waarbij de kunstwerken op, naast en soms zelfs in de iconische grachten van de stad worden geplaatst. Net als in andere jaren kan de route wandelend, fietsend of varend worden gevolgd.
