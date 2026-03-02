Scholen in Iran weken dicht om aanvallen

TEHERAN (ANP/DPA/AFP) - De scholen in Iran blijven de komende weken gesloten, door de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land. Het onderwijs zal volledig online doorgaan, meldt het Iraanse persbureau Tasnim.

De maatregel geldt tot het einde van het Perzische kalenderjaar, dat eindigt rond 21 maart.

Ook in Israël zijn onderwijsinstellingen en werkplekken gesloten vanwege de Iraanse vergeldingsaanvallen. Het Israëlische leger maakte maandag bekend dat die beperkingen zijn verlengd tot woensdagavond 20.00 uur lokale tijd.