ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Scholen in Iran weken dicht om aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 13:38
anp020326139 1
TEHERAN (ANP/DPA/AFP) - De scholen in Iran blijven de komende weken gesloten, door de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land. Het onderwijs zal volledig online doorgaan, meldt het Iraanse persbureau Tasnim.
De maatregel geldt tot het einde van het Perzische kalenderjaar, dat eindigt rond 21 maart.
Ook in Israël zijn onderwijsinstellingen en werkplekken gesloten vanwege de Iraanse vergeldingsaanvallen. Het Israëlische leger maakte maandag bekend dat die beperkingen zijn verlengd tot woensdagavond 20.00 uur lokale tijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Loading