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Israël verwacht dat gevechten met Iran enkele dagen zullen duren

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 11:45
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JERUZALEM (ANP) - De Israëlische strijdkrachten (IDF) verwachten dat de gevechten met Iran enkele dagen zullen duren, schrijft nieuwssite Times of Israel. Het leger zegt ook voorbereid te zijn op een volledige hervatting van de oorlog, nu Iran en Israël elkaar weer aanvallen.
Iran en de Verenigde Staten sloten begin april een staakt-het-vuren, waar Israël zich bij aansloot. Maar het bestand staat onder grote druk door de nieuwe raketaanvallen van Iran en Israël. De Amerikaanse president Donald Trump riep de partijen nog op om terughoudend te reageren, maar dat lijkt weinig effect te hebben gehad.
Iran heeft gezegd dat de aanvallen zeker gevolgen zullen hebben voor verdere onderhandelingen met de VS, omdat Israël dit waarschijnlijk niet zou hebben gedaan zonder afstemming met de Amerikanen. De IDF heeft bevestigd in contact te staan met het Amerikaanse leger, dat ook zou hebben geholpen bij het neerhalen van Iraanse raketten.
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