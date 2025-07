Israël verwerpt oproep van landen tot einde oorlog in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR) - Israël verwerpt de oproep van Nederland en 24 andere landen tot een onmiddellijk einde aan de oorlog in de Gazastrook. De gezamenlijke verklaring "staat los van de realiteit en geeft een verkeerd signaal af aan Hamas", stelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de verklaring wordt kritiek geuit op de Israëlische regering wegens onder meer de beperkte hulpverlening in de Gazastrook. Honderden burgers zijn omgekomen in de buurt van voedselpunten en er komt niet genoeg hulp binnen. Ook wordt Hamas opgeroepen de laatste gijzelaars vrij te laten.

De verklaring is ondertekend door de buitenlandministers van Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.