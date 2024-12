Israël voert aanval uit op ziekenhuis in Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israël heeft zondag een aanval uitgevoerd op het Al Wafaziekenhuis in Gaza-Stad. De operatie richtte zich volgens het leger (IDF) op militanten van Hamas. Het pand was volgens de IDF niet meer in gebruik als ziekenhuis.

De Gazaanse autoriteiten melden dat zeker zeven mensen zijn omgekomen en meerdere personen ernstige verwondingen hebben. De bovenste verdieping van het pand is getroffen, aldus de burgerbeschermingsdienst.

De oorlog in de Gazastrook eist elke dag levens. Volgens het lokale ministerie van Gezondheid zijn sinds oktober 2023 meer dan 45.500 Palestijnen gedood. Het aantal gewonden ligt boven de 108.000.