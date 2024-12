Schaatser Snellink leidt NK allround na zege op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Beau Snellink leidt in het NK allround na drie afstanden. Op de 1500 meter in Heerenveen versloeg de 23-jarige schaatser van Team Essent ploeggenoot Chris Huizinga met een tijd van 1.46,82. Huizinga eindigde met 1.48,79 als vijfde en verspeelde de voorsprong die hij na de 5000 meter had.

Achter Snellink werd Marcel Bosker op de 1500 meter tweede met 1.47,08. Freek van der Ham eindigde als derde met 1.47,67, vlak voor Patrick Roest (1.47,71).

De beste drie schaatsers van het NK plaatsen zich voor het EK allround. Dat vindt plaats in Thialf op 11 en 12 januari.