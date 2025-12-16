Planbureaus zien toename autogebruik door elektrische auto

DEN HAAG (ANP) - Elektrische auto's leveren weliswaar aanzienlijke voordelen op voor klimaat en luchtkwaliteit, maar zorgen tegelijkertijd voor een toename van het autogebruik. Dat constateren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na nieuw onderzoek. Volgens de belangrijke adviseurs van het kabinet neemt vooral in het weekend en bij stedelingen het aantal gereden kilometers flink toe.

De planbureaus keken naar de effecten van de overstap naar elektrisch rijden op het reisgedrag in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat huishoudens na aanschaf van een stekkerwagen meer autokilometers maken. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat elektrische auto's goedkoper zijn in gebruik dan wagens die rijden op benzine of diesel. Volgens de planbureaus is er sowieso de perceptie dat elektrische autoritten minder schadelijk zijn voor het milieu.

Bij die perceptie valt echter een kanttekening te plaatsen. "Elektrisch rijden verlaagt weliswaar de uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen, maar houdt andere maatschappelijke kosten van autogebruik in stand", stellen deskundigen van het CPB en het PBL. Ze wijzen erop dat elektrische auto's net als brandstofwagens bijdragen aan filevorming. Ze kunnen ook verkeersongelukken veroorzaken en de doorgaans zwaardere elektrische modellen zorgen uiteindelijk ook voor onderhoudskosten van wegen.

Als de overheid de maatschappelijke kosten van autorijden wil verlagen, is het volgens de instanties zinvol om te kijken naar prijsprikkels. Daarmee zou de overheid bijvoorbeeld ritten op bepaalde tijden of bepaalde locaties kunnen ontmoedigen. Het CPB en het PBL zien een andere kansrijke beleidsoptie in investeren in fiets- en ov-infrastructuur.

Het valt op dat de groei in het aantal gereden kilometers vooral plaatsvindt buiten het woon-werkverkeer en spitsuren. Volgens de onderzoekers gaat het vooral om langere ritten die mensen met een elektrische auto sneller geneigd zijn te maken. Hierdoor lijkt de impact op het verkeersvolume in de reguliere spits beperkter. Uit het onderzoek bleek niet dat elektrische auto's verplaatsingen per fiets of te voet verdringen.