Mol en winnaar Wie is de Mol? seizoen 2025 bekend

AMSTERDAM (ANP) - Presentatrice Roos Moggré heeft Wie is de Mol? 2025 gewonnen. Zij wist programmamaker Stijn de Vries te onthullen als de Mol, degene die de boel saboteert in het spel. Actrice Maaike Martens, die dacht dat Moggré de Mol was, is de verliezend finalist in het seizoen. De finale vond zaterdagavond live plaats vanuit De Hallen in Amsterdam.

Moggré heeft door De Vries als Mol te ontmaskeren 8055 euro gewonnen. Presentator Rik van de Westelaken herhaalde in de finale nog maar eens dat dat "de slechtste pot van 25 seizoenen" was.

Naast Martens, De Vries en Moggré deden ook presentatrice Sophie Frankenmolen, theatermaker Nora Akachar, presentator Sam Hagens, presentatrice Bridget Maasland, oud-commando Ray Klaassens, presentator Gabriel Martina en acteur Teun Luijkx mee aan deze reeks. De opnames vonden plaats in Cambodja.

In het najaar van 2025 zendt AVROTROS een jubileumseizoen van Wie is de Mol? uit. Die reeks is opgenomen in Portugal. De deelnemers zijn nog niet bekend.