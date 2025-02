Israël wil troepen niet terugtrekken bij grens Gaza-Egypte

RAFAH (ANP) - Israël is niet van plan om zijn troepen terug te trekken uit de zogenoemde Philadelphi-corridor, het smalle gebied in de Gazastrook aan de grens met Egypte. Dat schrijven Israëlische media zoals The Times of Israel en The Jerusalem Post op basis van een regeringsfunctionaris. De afspraak was dat Israëlische militairen daar voor het einde van volgende week zouden zijn vertrokken, maar premier Benjamin Netanyahu ziet daar nu van af.

De Philadelphi-corridor is al langer onderwerp van discussie. Volgens Israël gebruikt Hamas dat grensgebied om wapens naar de Gazastrook te smokkelen en daarom zou het nodig zijn om daar toezicht te houden. Netanyahu heeft maanden geleden gezegd dat hij een bufferzone wil creëren aan de grens, met Israëlische militaire aanwezigheid.

Vorige zomer spraken Israël en Egypte nog over de mogelijkheid om met een elektronisch surveillancesysteem toezicht te houden op het gebied. De grens met Egypte is zeer belangrijk voor Gaza, omdat daar normaal gesproken vrijwel alle humanitaire hulp vandaan komt.