Bloomberg: oprichters Ben & Jerry's overwegen merk te kopen

LONDEN (ANP) - De oprichters van Ben & Jerry's overwegen het ijsmerk terug te kopen van Unilever, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme ingewijden. Ben Cohen en Jerry Greenfield, naar wie het merk is vernoemd, zouden daarover verkennende gesprekken hebben gevoerd. Of ze daadwerkelijk een bod doen, is volgens Bloomberg nog niet zeker.

Cohen en Greenfield richtten het ijsmerk op in 1978 en verkochten het in 2000 voor 326 miljoen dollar aan voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever. Ben & Jerry's werd bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbond.

Inmiddels is Ben & Jerry's mogelijk enkele miljarden dollars waard, waardoor de oprichters mede-investeerders nodig zouden hebben om het bedrijf terug te kopen. Unilever is op dit moment juist bezig zijn complete ijsjesdivisie apart te zetten via een beursgang. "Ben & Jerry's is een belangrijk onderdeel van de ijsactiviteiten en staat niet te koop", reageerde een woordvoerder van Unilever.