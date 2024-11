Israël zegt akkoord met VN over UNRWA op

JERUZALEM (ANP) - Israël zegt het akkoord met de Verenigde Naties op om de hulporganisatie UNRWA in door Israël bezet gebied te laten opereren. Dat deelt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken mee in een brief aan de voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, Philemon Yang.

Het akkoord ging in op 14 juni 1967. Het zal aflopen over drie maanden, zo staat in de brief.

De opzegging en de termijn van drie maanden vloeien voort uit een beslissing van de Knesset, het Israëlische parlement, op 28 oktober om UNRWA te verbieden. Reden daarvoor is dat de UNRWA zou zijn geïnfiltreerd door leden van Hamas. Het verbod betekent dat de hulporganisatie niet meer kan opereren op Israëlisch grondgebied of door Israël bezet gebied, waaronder de Westelijke Jordaanoever.

UNRWA speelde het afgelopen jaar een grote rol bij de hulpverlening in de Gazastrook, waar bijna de hele bevolking op de vlucht moest voor de oorlog. Voorman Philippe Lazzarini schreef op X dat het verbod op de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen "het lijden van de Palestijnse bevolking alleen maar zal verergeren". "Dit is niets anders dan een collectieve straf", aldus Lazzarini.