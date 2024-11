Ombouwen voormalige kantoorpanden levert minder woningen op

DEN HAAG (ANP) - Het ombouwen van voormalige kantoren en winkels leverde vorig jaar bijna een tiende minder woningen op. In 2023 werden er op die manier 8800 woningen gecreëerd, 8 procent minder dan een jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Het omvormen van bestaande panden tot woningen is een manier om meer huizen toe te voegen aan de woningvoorraad en wordt geregeld genoemd als een van de oplossingen voor het woningtekort. Het CBS meldt dat de woningen die vorig jaar door transformatie ontstonden, 9 procent van de nieuwe toevoegingen aan de woningvoorraad uitmaakten. Nieuwbouw blijft de voornaamste methode om het aantal woningen in Nederland te verhogen.

Voormalige kantoorpanden leveren de meeste nieuwe woningen op, met vorig jaar 2500 woningen die zo ontstonden. Dit aantal daalt wel: in 2021 ontstonden uit voormalige kantoorpanden nog 4500 woningen. Woningen in voormalige winkelpanden zijn daarentegen in opkomst. Vorig jaar resulteerde dit in 2200 woningen, een toename van 37 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook industriepanden of onderwijsgebouwen worden omgebouwd tot woningen, zij het minder vaak.

Amsterdam

In een derde van de gevallen werd (bijna) het hele pand omgebouwd tot woningen. Bij veel transformaties wordt minder dan de helft van de oppervlakte van het pand verbouwd tot woonruimte.

De meeste woningtransformaties vonden plaats in Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland en Gelderland. Meer dan de helft van de woningtransformaties in Noord-Holland werden gedaan in Amsterdam.

Volgens een eerste voorlopige schatting van het CBS zijn in de eerste helft van dit jaar 3700 woningen ontstaan uit transformaties.