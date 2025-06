Israël zegt dat het te vroeg is om schade in Iran vast te stellen

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger vindt het te vroeg om vast te stellen welke schade in Iran is aangericht aan nucleaire installaties door de talrijke luchtaanvallen. Israël heeft volgens het leger "een aanzienlijke klap" uitgedeeld aan het nucleaire programma van het land.

De chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap Rafael Grossi liet zich begin deze week in soortgelijke bewoordingen uit. Hij sprak over "waarschijnlijk aanzienlijke schade". Maar hij beklemtoonde dat het nu niet mogelijk is in de ondergrondse centra de schade op te nemen.

De Verenigde Staten hebben het afgelopen weekend zware bombardementen uitgevoerd op doelen die moeilijk te bestoken waren en die als cruciaal voor Irans programma gelden. Volgens The New York Times en CNN zijn die belangrijke centra van het nucleaire programma echter niet verwoest zoals de Amerikaanse regering beweert. Dinsdag gingen Iran en Israël akkoord met een staakt-het-vuren.