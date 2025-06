De Wever onderstreept: geen opt-outs in nieuwe NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - In de nieuwe NAVO-norm die naar verwachting woensdag wordt afgesproken op de top zijn "geen opt-outs in wat voor vorm dan ook", zei de Belgische premier Bart de Wever bij aanvang van de topontmoeting in Den Haag. De opvatting van Spanje dat de verklaring ruimte biedt om minder militaire uitgaven te doen dan de afgesproken 3,5 procent, zolang de onderliggende doelen worden behaald, noemt hij een "interpretatie".

Daarmee heeft Spanje volgens De Wever geen uitzonderingspositie. Als dat de interpretatie van Spanje is, dan is dat de interpretatie van iedereen, zo redeneert hij.

Naar verwachting spreken de NAVO-lidstaten woensdag af om de norm voor defensie-uitgaven te verhogen van 2 naar 5 procent. Daarvan zou 3,5 procent naar militaire uitgaven gaan en 1,5 procent naar gerelateerde uitgaven.