Israël zegt Hamas-commandant in Khan Younis te hebben gedood

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger (IDF) claimt dat Rafa Salama, brigadecommandant van Hamas in de stad Khan Younis in Gaza, zaterdag is gedood bij een luchtaanval. Volgens de IDF was die aanval ook gericht op het hoofd van de gewapende vleugel van de groep, Mohammed Deif.

Bij de aanval doodde het Israëlische leger negentig Palestijnen, meldden de autoriteiten in Gaza. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza werd het vluchtelingenkamp Al Mawasi getroffen. De helft van de mensen die omkwamen zouden vrouwen en kinderen zijn. Ook vielen er driehonderd gewonden.

Salama zou als een van de naaste medewerkers van Deif betrokken zijn geweest bij de planning van de aanval van Hamas op 7 oktober. Zijn dood "belemmert de militaire capaciteiten van Hamas aanzienlijk", aldus het leger.

Hamas heeft de dood van Salama niet bevestigd. Zaterdag zei een leider van Hamas tegen Al Jazeera dat ook Deif niet is gedood. "Mohammed Deif luistert naar je op dit moment en bespot je valse, lege woorden", zei hij, doelend op de persconferentie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die zojuist had gezegd dat Deif "vermoedelijk" was gedood.