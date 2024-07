Hamas ontkent dat het zich terugtrekt uit onderhandelingen

GAZA-STAD (ANP/DPA/RTR) - Hamas ontkent dat het zich terugtrekt uit de onderhandelingen met Israël over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Dat laat Izzat El-Reshiq, een lid van het politieke bureau van Hamas, weten in een verklaring.

In die verklaring beschuldigt hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ervan dat hij probeert de inspanningen van Arabische bemiddelaars en de Verenigde Staten te laten ontsporen.

Eerder op zondag had een hoge Hamasfunctionaris gezegd dat de groep zich terugtrekt uit de al maanden lopende onderhandelingen, met als reden de Israëlische aanvallen op Gaza en de Israëlische houding bij de onderhandelingen. Zaterdag kwamen volgens de autoriteiten in Gaza negentig Palestijnen om bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Khan Younis.

Vanuit Israël en de VS kwamen eerder deze maand optimistische geluiden over een mogelijke deal tussen Hamas en Israël. Een Israëlische regeringsfunctionaris had het over een "significante doorbraak". Volgens diverse media eiste de Palestijnse groepering niet langer dat Israël direct instemt met een permanent bestand. Die toezegging zou in een latere fase mogen komen.