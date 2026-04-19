Israël zweert aan Hezbollah gelieerde huizen in Libanon te slopen

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 20:42
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël heeft zijn leger geïnstrueerd om met "volle kracht" op te treden tegen dreigingen die uitgaan van Libanon, ondanks het daar geldende staakt-het-vuren, en huizen met de grond gelijk te maken die door Hezbollah worden gebruikt. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie Israel Katz verklaard.
Libanese staatsmedia waaronder persbureau NNA meldden zondag dat deze sloopwerkzaamheden reeds in volle gang zijn.
Hoewel sommige ontheemde inwoners van Zuid-Libanon zich haasten om naar hun huizen terug te keren, aarzelen velen nog om terug te gaan, onzeker over de houdbaarheid van het tien dagen durende staakt-het-vuren. Dit akkoord trad vrijdag in werking en moest een einde maken aan wekenlange gevechten tussen Israël en Hezbollah.
Zaterdag maakte het Israëlische leger bekend dat het een Gele Lijn had ingesteld in Zuid-Libanon, vergelijkbaar met de lijn in Gaza die de gebieden in handen van Israëlische troepen scheidt van de gebieden die onder controle staan​​ van Hamas.
