Trump: marine VS schiet op Iraans schip om doorbreken blokkade

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse marine heeft "een gat in de machinekamer" geschoten van een onder Iraanse vlag varend vrachtschip, schrijft president Donald Trump op Truth Social. Het schip zou volgens Trump geprobeerd hebben de Amerikaanse zeeblokkade bij de Straat van Hormuz te doorbreken.

Toen de bemanning geen gehoor gaf aan waarschuwingen van de Amerikaanse marine, beschoot een oorlogsfregat het schip, dat vervolgens in beslag werd genomen, aldus Trump. De onderschepping zou hebben plaatsgevonden in de Golf van Oman.