ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlisch hof pauzeert verbod op 37 hulporganisaties in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 16:32
anp270226139 1
TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische Hooggerechtshof heeft besloten dat 37 hulporganisaties voorlopig hun werk in de Gazastrook mogen voortzetten. Israël had ze in december opgedragen vóór 1 maart te stoppen met hun werkzaamheden.
Onder meer Artsen zonder Grenzen, CARE en Oxfam kregen geen nieuwe vergunningen voor hun activiteiten in Gaza, omdat ze weigerden mee te werken aan een nieuwe Israëlische registratieprocedure. Ze wilden om veiligheidsredenen geen namen van Palestijnse medewerkers delen.
Een deel van de ngo's en een koepelorganisatie (AIDA) dienden zondag bij het hof een spoedverzoek in om het besluit op te schorten. Zij waarschuwden voor ernstige humanitaire gevolgen bij het wegvallen van hun hulp in Gaza. Het hof heeft donderdag bepaald dat de ngo's hun werk mogen voortzetten terwijl het verzoek wordt beoordeeld. Er is nog geen datum voor een definitief besluit.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading