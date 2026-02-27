Israëlisch hof pauzeert verbod op 37 hulporganisaties in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische Hooggerechtshof heeft besloten dat 37 hulporganisaties voorlopig hun werk in de Gazastrook mogen voortzetten. Israël had ze in december opgedragen vóór 1 maart te stoppen met hun werkzaamheden.

Onder meer Artsen zonder Grenzen, CARE en Oxfam kregen geen nieuwe vergunningen voor hun activiteiten in Gaza, omdat ze weigerden mee te werken aan een nieuwe Israëlische registratieprocedure. Ze wilden om veiligheidsredenen geen namen van Palestijnse medewerkers delen.

Een deel van de ngo's en een koepelorganisatie (AIDA) dienden zondag bij het hof een spoedverzoek in om het besluit op te schorten. Zij waarschuwden voor ernstige humanitaire gevolgen bij het wegvallen van hun hulp in Gaza. Het hof heeft donderdag bepaald dat de ngo's hun werk mogen voortzetten terwijl het verzoek wordt beoordeeld. Er is nog geen datum voor een definitief besluit.