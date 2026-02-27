NASA verandert programma om op maan te komen

CAPE CANAVERAL (ANP) - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verandert haar plannen om weer mensen op de maan te zetten. De wijzigingen moeten de veiligheid verbeteren, na een reeks problemen. Op zijn vroegst in 2028 moeten de eerste astronauten voet op de maan zetten, voor het eerst sinds 1972. De NASA heeft dat vrijdag aangekondigd.

De Verenigde Staten wilden eerder deze maand vier astronauten rond de maan laten vliegen, als generale repetitie voor een maanlanding. Bij twee gesimuleerde lanceringen ontstonden technische problemen. Daarom werd het vertrek uitgesteld en keerde de raket terug naar de hangar.

De eerstvolgende mogelijkheid om de missie Artemis II alsnog te lanceren is volgende week, maar het is niet zeker of dit lukt. De maanlanding had moeten gebeuren bij de missie daarna, Artemis III, maar de NASA heeft nu besloten dat die in een baan rond de aarde blijft om de maanlander te testen. Die missie staat gepland voor 2027. Begin 2028 is mogelijk de eerste maanlanding, gevolgd door een tweede missie later dat jaar.