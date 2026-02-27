ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vijlbrief neemt opmerking terug, gaat AOW-plan wel afzwakken

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 16:28
anp270226138 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) gaat het voorstel van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten oplopen wel degelijk "afzwakken", hoewel hij vrijdagochtend nog zei dat daar geen sprake van zou zijn. "Ik heb me denk ik niet goed uitgedrukt", erkende hij na afloop van de ministerraad.
Zijn opmerking voor aanvang van de wekelijkse kabinetsvergadering wekte irritatie bij oppositiepartijen die bereid waren mee te werken om de omstreden AOW-plannen van het minderheidskabinet in aangepaste vorm toch aan een meerderheid te helpen. SGP en Groep Markuszower brachten in herinnering dat zij in een motie wel degelijk om een verzachting hebben gevraagd.
"Wat ik daar bedoelde te zeggen was: ik wil graag luisteren naar mensen", zei Vijlbrief. "We gaan wel afzwakken, want dat staat in de motie." Wat hij precies anders gaat doen, wilde hij niet zeggen. Maar: "Die motie gaan we uitvoeren."
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading