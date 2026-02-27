Vijlbrief neemt opmerking terug, gaat AOW-plan wel afzwakken

DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) gaat het voorstel van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten oplopen wel degelijk "afzwakken", hoewel hij vrijdagochtend nog zei dat daar geen sprake van zou zijn. "Ik heb me denk ik niet goed uitgedrukt", erkende hij na afloop van de ministerraad.

Zijn opmerking voor aanvang van de wekelijkse kabinetsvergadering wekte irritatie bij oppositiepartijen die bereid waren mee te werken om de omstreden AOW-plannen van het minderheidskabinet in aangepaste vorm toch aan een meerderheid te helpen. SGP en Groep Markuszower brachten in herinnering dat zij in een motie wel degelijk om een verzachting hebben gevraagd.

"Wat ik daar bedoelde te zeggen was: ik wil graag luisteren naar mensen", zei Vijlbrief. "We gaan wel afzwakken, want dat staat in de motie." Wat hij precies anders gaat doen, wilde hij niet zeggen. Maar: "Die motie gaan we uitvoeren."