Als migrant anders gaat eten, stijgt het risico op aandoeningen

AMSTERDAM (ANP) - Migranten kunnen meer last krijgen van aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten wanneer ze naar een ander land verhuizen en het eetpatroon daar overnemen. Het andere eten heeft invloed op de bacteriën in hun darmen. Onderzoekers van Amsterdam UMC en twee universiteiten in Ghana constateren dat.

De onderzoekers keken naar ongeveer 1100 mensen. Onder hen zijn inwoners van platteland en stad in Ghana en migranten in Amsterdam. Zij vulden vragenlijsten in. Bovendien werden hun bloed en ontlasting onderzocht.

Mensen die naar Nederland zijn verhuisd, gingen meer eiwitten eten. Hun maaltijden waren ook vetter en zouter. Daardoor veranderde de samenstelling van hun zogeheten darmmicrobioom. Mensen bij wie dit gebeurde, hadden "meer cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, diabetes, obesitas en een verminderde nierfunctie", aldus de studie.