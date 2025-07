Israëlische buitenlandminister verwerpt internationale druk

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zegt dat Israël niet zal zwichten voor de internationale druk die de afgelopen dagen is toegenomen om een staakt-het-vuren te sluiten in de Gazastrook. Saar suggereerde dat die "verdraaide campagne van internationale druk" zou bijdragen aan antisemitisme en dat het vooral zou komen doordat er in sommige landen veel moslims wonen.

Meerdere Europese landen hebben de afgelopen dagen de kritiek op Israël opgevoerd, omdat de humanitaire situatie in Gaza verder verslechtert.

"We zijn ons ervan bewust dat sommige landen in Europa een grote moslimbevolking hebben", zei Saar op een persconferentie. "Soms beïnvloedt dat het beleid van hun regeringen, maar dat kan en zal er niet toe leiden dat Israël zelfmoord pleegt."

Volgens de minister heeft de druk op Israël voor een bestand ervoor gezorgd dat Hamas zich juist harder opstelt in de onderhandelingen. Daardoor zou een deal verder uit zicht raken en de oorlog escaleren.