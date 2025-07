Grote opdracht offshore gaspijplijn Boskalis en Allseas in Taiwan

PAPENDRECHT (ANP) - De Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gaat samen met het bedrijf Allseas in Taiwan aan de slag met een grote klus rond de aanleg van een offshore gaspijpleiding. De totale opdrachtwaarde voor dat consortium is 1,2 miljard euro. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Taiwanese staatsolie- en gasconcern CPC Corporation.

De twee bedrijven gaan een 232 kilometer lange gaspijplijn aanleggen in Taiwanese wateren. Dat project is volgens de bedrijven belangrijk om de energietransitie in Taiwan te versnellen en de gasvoorziening in het noorden van Taiwan te vergroten en te verbeteren. De werkzaamheden omvatten onder meer het baggeren van sleuven in het zeebed, installatie van de pijpleiding en het afdekken van de pijplijn met zand.

Boskalis en Allseas zetten meerdere schepen in voor het project dat in 2026 begint en naar verwachting in 2028 wordt voltooid. Ze zeggen "verheugd" te zijn met de opdracht.